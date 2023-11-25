В Калужской области после ДТП с автобусом за медпомощью обратились четыре человека

У троих взрослых переломы, ребенок госпитализирован с сотрясением мозга

ТАСС, 25 ноября. Четыре человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Боровском районе Калужской области. У троих взрослых переломы, ребенок госпитализирован с сотрясением мозга. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Николай Калиничев.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали семеро детей и один взрослый, которые находились в автобусе, водитель легкового автомобиля погиб.

"Медицинская помощь потребовалась четверым: трое взрослых с переломами, один ребенок. Мальчик для дальнейшего наблюдения госпитализирован в детскую областную больницу с сотрясением головного мозга. У остальных ребят - ушибы и ссадины", - написал Калиничев.

Уточняется, что все школьники добрались до Калуги. Перед отъездом их тщательно обследовали врачи, отметил глава администрации.