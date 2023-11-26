26 ноября, 04:02

В Курганской области возобновили движение транспорта по всем трассам

Ограничения вводили из-за гололеда и сильного ветра

ТАСС, 26 ноября. Приостановленное из-за гололеда и сильного ветра движение транспорта полностью восстановлено на всех трассах в Курганской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Все временные ограничения по причине неблагоприятных погодных условий на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значений сняты. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме", - указано в сообщении.

Движение транспорта временно останавливали на всех дорогах в Курганской области 22 ноября. Позже ограничения сняли на федеральных трассах, но оставили на региональных. 

Теги:
РоссияКурганская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация