В Курганской области возобновили движение транспорта по всем трассам

Ограничения вводили из-за гололеда и сильного ветра

ТАСС, 26 ноября. Приостановленное из-за гололеда и сильного ветра движение транспорта полностью восстановлено на всех трассах в Курганской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Все временные ограничения по причине неблагоприятных погодных условий на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значений сняты. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме", - указано в сообщении.

Движение транспорта временно останавливали на всех дорогах в Курганской области 22 ноября. Позже ограничения сняли на федеральных трассах, но оставили на региональных.