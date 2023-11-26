26 ноября, 20:14
Военная операция на Украине

В Орловской области средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ

По словам главы региона Андрея Клычкова, аппарат упал в промзоне города Ливны, пострадавших нет

ТАСС, 26 ноября. Дрон Вооруженных сил Украины был обезврежен с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы в городе Ливны Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Друзья, сегодня вечером с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолетного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", - написал губернатор.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об отражении массированной атаки украинских беспилотников. Средства ПВО сработали над Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Калужской областями. В общей сложности было уничтожено 24 БПЛА. Один из сбитых беспилотников врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. В результате один из жильцов дома получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь. 

Теги:
УкраинаРоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
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