В Орловской области средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ

По словам главы региона Андрея Клычкова, аппарат упал в промзоне города Ливны, пострадавших нет

ТАСС, 26 ноября. Дрон Вооруженных сил Украины был обезврежен с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы в городе Ливны Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Друзья, сегодня вечером с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолетного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", - написал губернатор.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об отражении массированной атаки украинских беспилотников. Средства ПВО сработали над Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Калужской областями. В общей сложности было уничтожено 24 БПЛА. Один из сбитых беспилотников врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. В результате один из жильцов дома получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь.