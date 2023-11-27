В Донецке почти 200 тыс. абонентов остались без света из-за непогоды

В городе наблюдаются сильные порывы ветра и метель

ДОНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 190 тыс. абонентов остались без электроэнергии в Донецке, где наблюдаются сильные порывы ветра и метель, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

"По состоянию на 08:00 27 ноября без напряжения остаются: 20 подстанций, 1 414 тяговых подстанций. Без электроэнергии остаются порядка 190 тыс. абонентов", - написал он.

Кулемзин добавил, что в Донецке также не работают 214 котельных. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы города, информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Упавших деревьев нет.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света во всем регионе остается "значительное количество абонентов". "Энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла", - отметил он.

По данным МЧС по ДНР, 27 и 28 ноября в республике прогнозируются сильный ветер с порывами до 30 м/с и осадки - мокрый снег и снег.