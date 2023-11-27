27 ноября, 05:30,
обновлено 27 ноября, 06:34

В Донецке почти 200 тыс. абонентов остались без света из-за непогоды

В городе наблюдаются сильные порывы ветра и метель

ДОНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 190 тыс. абонентов остались без электроэнергии в Донецке, где наблюдаются сильные порывы ветра и метель, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

Читайте также
Что известно о последствиях урагана на юге России

"По состоянию на 08:00 27 ноября без напряжения остаются: 20 подстанций, 1 414 тяговых подстанций. Без электроэнергии остаются порядка 190 тыс. абонентов", - написал он.

Кулемзин добавил, что в Донецке также не работают 214 котельных. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы города, информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Упавших деревьев нет.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света во всем регионе остается "значительное количество абонентов". "Энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла", - отметил он.

По данным МЧС по ДНР, 27 и 28 ноября в республике прогнозируются сильный ветер с порывами до 30 м/с и осадки - мокрый снег и снег. 

Теги:
РоссияДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация