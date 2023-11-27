В Ингушетии около 60% населения города Сунжи остались без света из-за сильного ветра

Ограничения подачи электроэнергии также коснулись станиц Троицкая и Нестеровская

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 60% населения города Сунжи в Ингушетии остались без электроэнергии из-за сильного ветра и обрыва проводов электропередачи, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Глава города созвал экстренное совещание в связи с сильным ветром, который обрушился на город.<...> Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайной ситуации отчитался, что в городе обошлось без чрезвычайных ситуаций и пострадавших. Оборваны лишь провода электропередачи, в связи с чем ограничено электричество у 60% жителей. На данный момент РЭС работает в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, частично ограничено электричество в сельских поселениях Троицкая и Нестеровская. "На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы, ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей 2-3 часа", - отметили в администрации Сунжи.