СМИ: сухогруз из Грузии сел на мель у берегов Турции

Телеканал TRT Haber сообщил, что команду из 12 человек спасли

СТАМБУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Сухогруз FR Pearl под флагом Палау сел на мель у порта Хопа провинции Артвин на черноморском побережье Турции. Команда из 12 находившихся на его борту моряков спасена, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на власти провинции.

Сухогруз следовал порожним из грузинского порта Батуми, где 26 ноября разгрузился. Утром 27 ноября он попал в сильный шторм у побережья Турции и затем сель на мель вблизи побережья. Пострадавших нет.

Ранее на мель, также у черноморского побережья Турции, сел сухогруз Vamos под флагом Камбоджи. Как сообщило главное управление по морским вопросам турецкого Минтранса, 11 членов команды судна, в том числе двое граждан Турции, были спасены.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции объявил на 27 ноября желтый и оранжевый коды погодной опасности почти на трети территории страны. Ожидаются ураганы, ливни, возможны подтопления.