Массовые санитарные работы после шторма на пляжах Сочи планируют начать 28 ноября

В городе, в частности, повалило более 100 деревьев

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. В Сочи организуют массовые санитарные работы с вывозом мусора на пляжах после шторма. Проход на пляжные территории пока закрыт, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"Сейчас в Сочи дождь стих, но море еще неспокойно. Проход на пляжные территории закрыт. Там, где это безопасно, с арендаторами приступили к расчистке набережных. Завтра проведем на пляжах массовые санитарные работы, начнем вывозить мусор после шторма", - написал он.

Штормовым ветром на курорте повалено более 100 деревьев, почти все они уже убраны. В Лазаревском районе железнодорожники продолжают укреплять разрушенный участок, поезда сейчас временно идут по одному пути.

"В районах задействованы свыше 350 единиц спецтехники. Также держим на контроле наш горный кластер, где в ближайшие дни прогнозируют сильный снег. Техника и люди будут дежурить круглосуточно", - добавил мэр города.

Ранее сообщалось, что в Сочи заезд и выезд гостей происходит в штатном режиме. На курортах Крыма есть отели, получившие незначительные повреждения.