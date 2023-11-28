В Ростовской области вода сошла с подтопленных территорий

В пунктах временного размещения остаются 22 человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Вода сошла с подтопленных в Ростовской области территорий, в результате непогоды пострадали в том числе 12 социальных объектов. На утро вторника в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 22 человека, сообщается в Telegram-канале регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

"По состоянию на 8:00 мск 28 ноября вода с подтопленных территорий сошла. В результате подтопления пострадали 25 населенных пунктов в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах, 2 917 придомовых территорий, 1 094 дома и 12 социально значимых объектов. Эвакуированные граждане (506 человек, в том числе 120 детей) находятся у родственников, в ПВР Азова и Азовского района размещены 22 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий подтопления привлечены 633 человека и 270 единиц техники, в том числе около 60 плавсредств. В течение дня планируется провести откачку воды с низменных участков и из подвалов домов. Комиссии органов местного самоуправления приступят к работе по оценке причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Ростовской области остались без электроснабжения более 100 тыс. абонентов, основные работы по восстановлению аварий завершены. К ликвидации последствий подтопления была привлечена аэромобильная группировка главного управления и аэромобильная группировка Донского спасательного центра.