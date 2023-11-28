В МЧС сообщили, что в ДНР подтоплены 223 частных дома на побережье Азовского моря

В ведомстве также отметили, что эвакуированы 53 человека

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Частный сектор в прибрежной зоне Азовского моря подтопило из-за непогоды в понедельник, подтоплено более 220 домов, силами МЧС ДНР эвакуированы 53 человека, сообщили в пресс-службе МЧС по ДНР.

"Сотрудники МЧС России по ДНР эвакуировали 53 человека в поселках Седово, Мангуш и селе Пионерское. Всего подтоплено 223 частных дома и приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По данным министерства, по состоянию на 07:00 28 ноября на территории ДНР остаются обесточенными 826 трансформаторных подстанций, 80 991 абонент.

Как уточняет пресс-служба, в результате ухудшения погодных условий произошло подтопление ряда улиц частного жилого сектора, находящихся на первой береговой линии: в поселке Седово подтоплено 68 домов частного сектора, уровень воды в районах некоторых пансионатов превышал полметра, в Мангуше уровень воды на центральной улице достигал 15 см, подтоплены 133 жилых дома. В Мариуполе уровень воды поднялся на 83 см, в Приморском районе города был подтоплен один частный дом.