В проливе Босфор приостановили судоходство

В командовании береговой охраны Турции отметили, что причиной стала непогода

СТАМБУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Судоходство в проливе Босфор, разделяющем Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено в обе стороны из-за непогоды. Об этом сообщило командование береговой охраны Турции.

"Судоходство в обе стороны временно прекращено из-за неблагоприятных погодных условий в 17:50 (совпадает с московским - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее судоходство по той же причине приостановили в проливе Дарданеллы.

В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено свыше 70 рейсов на прилет и вылет, в основном внутренних, сообщил Минтранс республики.

На трети территории Турции 28 ноября объявили желтый и оранжевый коды погодной безопасности.