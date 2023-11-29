В Севастополе 1 850 человек остаются без электричества после шторма

Завершить аварийные работы планируют до 23:00 мск 29 ноября

ТАСС, 29 ноября. 1 850 человек остаются без электроснабжения в Севастополе после шторма. Завершить аварийные работы планируется до 23:00 мск в среду, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Евгений Горлов.

"По данным на 06:00 29 ноября в результате стихии в электрических сетях <...> ООО "Севастопольэнерго" произошло более 300 аварийных отключений. На данный момент в работе 84 заявки. Без электроснабжения остаются 1 850 человек <...> и 540 домов. Ориентировочное время устранения - 23:00 29 ноября", - написал Горлов.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. Многие села были обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов. Жильцы подтопленных домовладений эвакуированы.