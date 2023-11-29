Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Подмосковьем

В ведомстве уточнили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Подольским городским округом Московской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что попытку совершить теракт с применением беспилотника самолетного типа российские военные пресекли в 07:30 мск. К уничтожению дрона были привлекли дежурные силы ПВО, его сбили над Подольским городским округом, сообщили в Минобороны.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, на месте падения обломков летевшего на Москву дрона нет пострадавших или разрушений. На месте происшествия работают экстренные службы.