Летевший на Москву беспилотник сбили в районе деревни Борисовка

На территории падения обломков, разрушений и пострадавших нет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Беспилотник, летевший на Москву и уничтоженный средствами ПВО, был сбит в районе деревни Борисовка Подольского городского округа. Об этом сообщил врио главы округа Григорий Артамонов.

"Сегодня утром в районе деревни Борисовка силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в своем Telegram-канале и подтвердил, что, по предварительным данным, на территории падения обломков, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в 07:30 силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.