В пяти муниципальных образованиях Крыма дополнительно ввели режим ЧС

Таким образом, число образований, в которых действует режим, выросло до 15

ТАСС, 29 ноября. Еще в пяти муниципальных образованиях Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 15 муниципальных образований: городских округов Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов", - написал он.

Глава Крыма добавил, что еще на территории трех муниципальных образований власти ввели режим угрозы ЧС, в регионе продолжают собирать информацию по объему ущерба.

Ранее режим ЧС был введен в 10 муниципальных образованиях республики.