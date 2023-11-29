Рыбаки обнаружили трех членов экипажа разбившегося в Японии конвертоплана Osprey ВС США

Их состояние неизвестно

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Рыбаки, занимавшиеся промыслом в районе крушения конвертоплана Osprey Вооруженных сил США у островов Якусима (префектура Кагосима), обнаружили трех членов его экипажа. Об этом сообщил телеканал NHK.

Состояние обнаруженных людей неизвестно. Между тем агентство Kyodo со ссылкой на Береговую охрану сообщает, что один из них находится без сознания. По предварительным данным, на Osprey находилось восемь человек. Место крушения находится примерно в 1 км от побережья.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа 2023 года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator’s Run.

Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.