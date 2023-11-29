В Японии один человек погиб в результате крушения конвертоплана Osprey ВС США

Его обнаружили без сознания

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Один член экипажа американского конвертоплана Osprey, разбившегося у острова Якусима (префектура Кагосима), погиб. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Береговую охрану.

Ранее сообщалось, что он был обнаружен без сознания. Всего на борту конвертоплана, по предварительным данным, находилось восемь человек. Вместе с тем телеканал NHK сообщил, что рыбаки, занимавшиеся промыслом в районе аварии, обнаружили трех человек. Об их состоянии не сообщается. Входит ли в их число погибший, неизвестно.

Американский конвертоплан Osprey CV-22 разбился в среду примерно в 1 км от побережья острова Якусима. По предварительным данным, он приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). Очевидцы сообщили, что видели пламя, вырывавшееся из одного из его двигателей.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа 2023 года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator’s Run.

Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.