29 ноября, 10:00

В Японии один человек погиб в результате крушения конвертоплана Osprey ВС США

10th Regional Coast Guard Headquarters - Japan Coast Guard/ Handout via REUTERS
© 10th Regional Coast Guard Headquarters - Japan Coast Guard/ Handout via REUTERS

Его обнаружили без сознания

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Один член экипажа американского конвертоплана Osprey, разбившегося у острова Якусима (префектура Кагосима), погиб. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Береговую охрану.

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Ранее сообщалось, что он был обнаружен без сознания. Всего на борту конвертоплана, по предварительным данным, находилось восемь человек. Вместе с тем телеканал NHK сообщил, что рыбаки, занимавшиеся промыслом в районе аварии, обнаружили трех человек. Об их состоянии не сообщается. Входит ли в их число погибший, неизвестно.

Американский конвертоплан Osprey CV-22 разбился в среду примерно в 1 км от побережья острова Якусима. По предварительным данным, он приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). Очевидцы сообщили, что видели пламя, вырывавшееся из одного из его двигателей.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа 2023 года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator’s Run.

Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения. 

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