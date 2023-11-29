Губернатор Окинавы потребовал приостановить полеты Osprey до установления причин аварии

Дэнни Тамаки планирует довести это требование до американских военных через японское правительство

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Окинава, где сосредоточена большая часть американских военных объектов в Японии, Дэнни Тамаки потребовал приостановить все полеты американских конвертопланов Osprey в стране до установления причин крушения такого аппарата у острова Якусима (префектура Кагосима).

"Я призываю приостановить полеты Osprey ВС США в стране до того, как будут изучены причины аварии", - привело его слова агентство Kyodo. Как отмечается, соответствующее требование планируется довести до американских военных через японское правительство.

Между тем генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно в ответ на вопрос журналиста о том, планируется ли потребовать от США приостановить полеты Osprey, как это было сделано в 2016 году после инцидента с экстренной посадкой такого аппарата, ответил, что в настоящее время власти устанавливают детали происшествия. Тогда соответствующее требование американскому послу Кэролайн Кеннеди изложил Фумио Кисида, который занимал пост главы МИД страны, а сейчас возглавляет правительство Японии.

Подробности крушения

Американский конвертоплан Osprey CV-22 разбился в среду примерно в 1 км от побережья острова Якусима. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, трое из них, как сообщил телеканал NHK, были обнаружены рыбаками, которые вели промысел в районе аварии. Их состояние неизвестно. Между тем агентство Kyodo сообщало со ссылкой на Береговую охрану об обнаружении одного человека, который находился без сознания.

По предварительным данным, разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного из его двигателей вырывалось пламя.

Прежние инциденты

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа 2023 года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run.

Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.