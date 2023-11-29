В Херсонской области при урагане получили повреждения более 40 объектов

Из общего числа пострадавших объектов 28 являются социально значимыми

ГЕНИЧЕСК, 29 ноября. /ТАСС/. Более 40 объектов получили повреждения в результате урагана в Херсонской области, большая часть из них социально значимые. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России по Херсонской области.

"В связи с прохождением опасного явления в оперативную дежурную смену Главного управления поступила информация о повреждении кровель и фасадов на 47 объектах различного назначения", - сказали в пресс-службе.

Всего пострадало 28 социально значимых объекта, 4 административных здания, 4 многоквартирных жилых дома и 11 индивидуальных жилых домов.

В МЧС уточнили, что электроснабжение по линиям 10 кВ восстановлено, за исключением Голопристанского муниципального округа. "Работы в Голопристанском муниципальном округе осложняются обстрелами. Без энергоснабжения остаются 15 населенных пунктов, 2000 абонентов. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения по линиям 0,4 кВ", - пояснили в ведомстве.

В ликвидации последствий урагана и мониторинга обстановки участвуют 213 человек, 72 единицы техники, из них от МЧС России 26 человек и 5 единиц техники.