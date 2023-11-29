В Ялте зафиксировали разрушения подпорных стен из-за подтопления

Глава городской администрации Янина Павленко отметила, что с начала суток на линию ЕДДС поступило 160 обращений

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Ялты зафиксировали множественные разрушения подпорных стен из-за подтопления города, одна улица перекрыта, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в Telegram-канале.

"Фиксируем множественные разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта улица Виноградная - обрушилась стена, подмыло дорогу. Прошу предусмотреть объезд. На Симферопольском шоссе в Массандре нанос грунта с виноградника", - говорится в сообщении.

Павленко уточнила, что с начала суток на линию ЕДДС из-за подтопления поступило 160 обращений. В частности, в Васильевке подтапливает первый этаж сада №23, в Ялте затоплена столовая в школе №10, в школе №12 вода зашла в цокольный этаж.

"В четырех домах проблемы с кровлей. На улицах Жадановского, Грибоедова, Свердлова протечки, на улице Тольятти снесло шифер. Электричества нет по 10 адресам", - добавила глава администрации.

На 28-29 ноября в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ветра до 25 м/с. Утром на Ялту обрушились сильные осадки, к 11:00 выпало более 60 мм.