В Ярославле ликвидировали пожар на складе

К тушению привлекали 68 человек и 23 единицы техники

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар на складе на площади 1 тыс. кв. м в Ярославле полностью потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар на складе в Ярославле полностью ликвидирован", - говорится в распространенном сообщении.

Пожар на складе на проспекте Октября в Ярославле возник утром. По уточненной информации, его площадь составила 1 тыс. кв. м. Три человека были спасены и переданы медикам. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. К ликвидации привлекались 68 человек и 23 единицы техники.

Следственные органы начали проверку для выяснения обстоятельств травмирования местных жителей при пожаре.