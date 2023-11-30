В Крыму, ДНР и Ростовской области остаются подтопленными 114 домов и 240 участков

По информации МЧС, в регионах ведут аварийно-восстановительные работы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 110 жилых домов и 240 приусадебных участков остаются подтопленными в Крыму, ДНР и Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки в 10 населенных пунктах от воды освободились 85 жилых домов и 174 приусадебных участка. В 16 населенных пунктах Республики Крым, Донецкой Народной Республики и Ростовской области остаются подтопленными 114 жилых домов и 240 приусадебных участков", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС добавили, что в Крыму из зон подтоплений эвакуированы 445 человек, в том числе 69 детей. Восстановлено движение на всех магистралях, кроме автодороги в районе села Морское. "Сотрудники МЧС России оказывают всю необходимую помощь населению. Ведутся аварийно-восстановительные работы: распиловка деревьев и очистка каналов, откачка воды и просушка домов", - добавили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий привлечены более 2 700 человек и порядка 920 единиц техники.