В Херсонской области после урагана без света остаются более 3 тыс. человек

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

ГЕНИЧЕСК, 30 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение большей части обесточенных из-за урагана населенных пунктов Херсонской области восстановлено. Без света полностью или частично остаются 25 населенных пунктов, в которых находятся более 3 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Херсонской области.

В четверг в регионе солнечная погода, ожидается, что воздух прогреется до плюс 5 градусов. Лишь в Новой Каховке столбики термометров поднимутся не выше плюс 3 градусов. Скорость ветра не превышает 4-9 м/с.

"Нарушено электроснабжение на территории семи муниципальных образований, полностью отсутствует электроснабжение в 12 населенных пунктах, частично - в 13 населенных пунктах. Без энергоснабжения остаются 343 абонента, 3 090 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжаются работы по восстановлению электроснабжения по линиям 0,4 кВ, привлечены 55 бригад "Херсоноблэнерго". Также наблюдается нарушение работы мобильной связи, более половины базовых станций все еще не работают.