В Запорожской области полностью восстановят электроснабжение к концу недели

Без электричества остаются 4 тыс. абонентов региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Четыре тысячи абонентов в Запорожской области остаются без электричества, полностью его восстановить власти рассчитывают к концу недели. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"До сих пор без электроснабжения остаются четыре тысячи абонентов, в шести социально значимых объектах организована работа генераторов. По предварительным прогнозам, полностью электроснабжение будет восстановлено до конца недели", - написал Балицкий.

Ранее Балицкий сообщал, что в первые сутки после шторма от электроснабжения были отключены более 37 тыс. абонентов Запорожской области.