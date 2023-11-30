Экс-глава Центра спортивной подготовки сборных может выйти на свободу через два года

Как подчеркнул адвокат осужденного Вадим Мясников, Александр Кравцов не признавал и не признает вину

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александр Кравцов, приговоренный к семи годам колонии по уголовному делу о растрате 26 млн рублей, может выйти на свободу уже через два года. Об этом сообщил ТАСС адвокат осужденного Вадим Мясников.

"С 2020 г. Кравцов содержался под стражей, потом его ненадолго отпустили под домашний арест, а затем снова отправили в СИЗО. С учетом времени, проведенного в изоляторе и зачета сроков, он должен выйти на свободу через два года", - сказал адвокат. При этом он подчеркнул, что 71-летний Кравцов не признавал и не признает вину. "Мы считаем, что события преступления не было, а потому подадим апелляцию на приговор", - заключил защитник.

Ранее Замоскворецкий суд признал виновным Кравцова по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима. В ходе прений сторон гособвинитель потребовал приговорить экс-чиновника к 10 годам лишения свободы.

Согласно приговору суда, другие подсудимые также признаны виновными в особо крупной растрате. Бывший заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадий Алешин приговорен к четырем годам заключения условно, антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов - к 3,5 года лишения свободы условно, бывший глава сочинского филиала ЦСП Игорь Бойко - к двум годам заключения условно, сын одного из сотрудников ЦСП Денис Фролов получил два года шесть месяцев условно, старшая дочь Александра Кравцова Елена Новикова - три года лишения свободы условно. Гражданские иски Центра спортивной подготовки сборных команд России суд удовлетворил частично и взыскал с потерпевших солидарно более 16 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Кравцова и его сообщников обвиняли в устройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. К таковым относились, в частности, Фролов и Новикова. В начале расследования дела следователи полагали, что сумма ущерба составляет 14 млн рублей. Однако потом оказалось, что она составляет порядка 25 млн рублей. Вину Кравцов и другие фигуранты дела не признали. Кравцов в 2005 году начал работать в ФГБУ ЦСП, в 2009-м занял должность директора этой структуры. В 2014 году Кравцова также избрали президентом Союза биатлонистов России. Через четыре года он покинул этот пост.

ФГБУ ЦСП отвечает за весь спорт высших достижений России. В ведении этой структуры находятся проведение тренировочных сборов, закупка инвентаря и экипировки, обеспечение бытовых вопросов, а также выплата зарплат спортсменам, тренерам и специалистам. Все спортсмены сборных команд страны по всем видам спорта и специалисты сборных команд (около 5 тыс. человек) состоят в трудовых отношениях с ЦСП.