На месте работают 113 человек и 33 единицы техники

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Площадь пожара, охватившего рынок "Темерник" в Ростове-на-Дону, увеличилась с 3 до 4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Владимир Завер сообщил журналистам об отсутствии пострадавших в ходе пожара.

"Пострадавших в данном случае нет. <…> Сил и средств на ликвидацию достаточно, реагируем по повышенному рангу, привлечены все силы ростовского гарнизона", - сказал Завер.

По его словам, тушение пожара продолжается, устанавливать причины возгорания будут соответствующие органы.

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, в район рынка в Первомайском районе направлены наряды полиции и ДПС. Уже перекрыты подъезды к рынку на улицах Лелюшенко и Миронова, с другой стороны рынка ограничено движение по переулку Днепровскому и улице Каскадной. На месте работает семь экипажей ДПС.

Сообщение о пожаре на улице Миронова в Ростове-на-Дону поступило в 20:39 мск в четверг. На территории рынка "Темерник" загорелись торговые вещевые павильоны, первоначальная площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Плотная застройка и быстрое распространение огня осложняют тушение. На месте работают 113 человек и 33 единицы техники.