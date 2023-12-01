В Донецке сообщили о смерти женщины, раненой при обстреле города

Украинские войска утром 30 ноября обстреляли Калининский район Донецка

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Женщина, получившая ранения в результате обстрела Калининского района Донецка 30 ноября, умерла. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"К сожалению, женщина 1957 г. р., получившая вчера ранение в Калининском районе по улице Красина, скончалась в больнице", - написал в Telegram-канале Кулемзин.

Украинские войска утром 30 ноября обстреляли Калининский район Донецка. Один из снарядов попал в жилой дом, ранения получила женщина. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениям и Украины, огонь велся из РСЗО словацкого производства.