Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Липецком выросло до трех

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 1 декабря. Число погибших в результате столкновения микроавтобуса Mercedes и пассажирского автобуса ПАЗ в Дансковском районе Липецкой области выросло до трех. В больнице умер один их пострадавших пассажиров, по факту ДТП возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП два пассажира микроавтобуса, мужчины 1992 и 1988 годов рождения, погибли на месте происшествия, семь пассажиров и водитель были доставлены в медицинские учреждения, где впоследствии один из пассажиров, мужчина 1989 года рождения, умер", - говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщала о двух погибших в результате ДТП, которое произошло утром 30 ноября в районе села Новоникольское Данковского района, где столкнулись микроавтобус Mercedes и автобус ПАЗ. По данным прокуратуры по региону, еще девять человек из Mercedes получили травмы, шестерых из них доставили в реанимацию, троих отправили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes 1992 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ.

"В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении УМВД по Липецкой области.