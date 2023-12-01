Аксенов сообщил о гибели пяти человек в результате шторма в Крыму

Еще 12 пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. В результате обрушившегося на Крым шторма 5 человек погибли и 12 пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством министра МЧС России Александра Вячеславовича Куренкова доложил о ходе ликвидации последствий, возникших в результате прохождения опасных метеоявлений. В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли", - написал он.

Глава республики констатировал, что стихия в общей сложности затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тыс. человек. Произошло затопление 159 частных домовладений, двух многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. Зафиксировано 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 - с повреждением кровель зданий и сооружений.

На утро пятницы без электроснабжения остается около 1,6 тыс. абонентов, из них в Симферопольском районе - около 500. Организован подвоз воды населению, задействовано 25 единиц техники. Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 3 тыс. человек и 350 единиц техники.

"Продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе 6 детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием. Ситуация в республике контролируется, работы по устранению повреждений будут продолжены", - добавил Аксенов.