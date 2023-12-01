Пожарный пострадал при тушении возгорания на рынке "Садовод"

Он сорвался с крыши и получил черепно-мозговую травму

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожарный пострадал на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, где произошло возгорание на площади 600 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"При тушении пожара на рынке "Садовод" пострадал 22-летний пожарный. Он сорвался с крыши и получил при падении черепно-мозговую травму", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший госпитализирован.

Информация о пожаре на рынке "Садовод" поступила в 11:58. Горели товары народного потребления в смежных трехуровневых контейнерах. Пожар удалось потушить спустя пять часов. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой.