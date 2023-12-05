В семи поселениях Приангарья восстановили нарушенное из-за сильного ветра электроснабжение

Без света остаются 14 населенных пунктов региона

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в семи населенных пунктах Иркутской области, которые оставались без света из-за сильного ветра. Проблемы с электроснабжением остаются в 14 поселениях, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В семи населенных пунктах Тайшетского и Братского районов электроснабжение восстановлено. В настоящее время без электроснабжения остаются 14 населенных пунктов в Тайшетском, Братском, Тулунском, Чунском районах. Прогноз усиления ветра по Прибайкалью оправдывается. Аварийные бригады электросетевых компаний работают по всем направлениям, подключения происходят по мере прохождения циклона", - говорится в распространенном сообщении.

Сейчас без электроснабжения остаются 628 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек. В домах есть печное отопление.

Отключения начались в понедельник, когда в регионе стала ухудшаться погода. Накануне синоптики предупредили об усилении ветра до 20-25 м/с, сильном снеге, метелях, понижении температуры воздуха местами до минус 30-42 градусов.