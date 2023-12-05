Следствие просит арестовать фигурантов дела об убийстве подростка на остановке в Иркутске

По уголовному делу проходят шесть человек

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Следствие запросило арест для всех шестерых фигурантов уголовного дела об убийстве 15-летнего школьника на остановке в Иркутске. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Иркутской области.

"В Октябрьский районный суд Иркутска поступили материалы об избрании меры пресечения по уголовному делу по факту убийства 15-летнего подростка, произошедшего 2 декабря 2023 года на остановке общественного транспорта "Лисиха" в Иркутске. <…> Орган предварительного расследования в отношении всех шестерых обвиняемых ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В убийстве обвиняется 15-летний житель Иркутска. Кроме того, по уголовному делу проходят пятеро обвиняемых в совершении хулиганства. Возраст фигурантов от 15 лет до 21 года.

Вечером 2 декабря произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Как установили следователи, шесть человек вышли из сауны и направились на остановку. Там они подошли к компании из пяти подростков, с которыми вступили в драку. 15-летнему мальчику было нанесено не менее четырех ножевых ранений, от которых он умер на месте происшествия. Зачинщики конфликта скрылись, но их личности были оперативно установлены. Двоих задержали в Качугском районе в частном доме в 200 км от Иркутска, остальные фигуранты задержаны в Иркутске. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 213 УК РФ (хулиганство).