В Нижневартовске устранили аварию, оставившую часть жителей без горячей воды в мороз

Без водоснабжения ранее остались 15 домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Рабочие устранили коммунальную аварию в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, из-за которой часть жителей остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Авария ликвидирована. Горячая вода подана в жилые дома", - сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о коммунальной аварии в городе, в результате которой без горячего водоснабжения остались 15 домов. В администрации города подтвердили информацию, отметив, что авария произошла в подвале дома № 9Б по улице Чапаева, где специалисты устраняли порыв на транзитной трубе горячего водоснабжения.

По данным "Яндекс.Погоды", в Нижневартовске температура воздуха составляет минус 28 градусов, которая ощущается как минус 34.