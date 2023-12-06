В Магадане на поврежденном трубопроводе завершили аварийные работы

Без водоснабжения ранее оставались 20 многоквартирных домов

ТАСС, 6 декабря. Специалисты завершили аварийные работы на поврежденном трубопроводе на улице Берзина в Магадане. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Гришан.

"В 02:00 (18:00 мск) аварийные работы полностью завершены. Благодарю за слаженную работу водоканал, МЧС, ГЭЛУД", - отметил мэр в Telegram-канале.

Вечером 5 декабря в районе улицы Берзина при производстве земляных работ подрядная организация, которая прокладывает новый трубопровод для строительства жилого комплекса "Гороховое поле", повредила трубу старого водоснабжения. В результате прорыва более 20 домов на улицах Берзина и Ямской остались без холодной воды.

Ранее мэр сообщал, что подача воды в дома горожан должна возобновиться в полном объеме около 10:00 (2:00 мск) в среду, 6 декабря. Вечером 5 декабря дома подключили к холодному водоснабжению по резервной линии.