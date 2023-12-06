Следователи СК осматривают место убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

Как сообщили в ведомстве, по результатам осмотра будут назначены экспертизы

МОСКВА, 6 декабря, /ТАСС/. Следователи ГСУ СК России по Московской области и криминалисты проводят осмотр на месте убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

"На месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы продолжают работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится осмотр, по результатам которого будут назначены экспертизы", - сообщили в ведомстве.

На видео, которое распространило ГСУ СК РФ Подмосковья видно, как следователи с металлоискателем осматривают сугробы около места обнаружения тела.

Киву в марте 2022 года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и критиковал руководство Украины. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.