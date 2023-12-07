На Кубани попавший в ДТП автобус перевозил работников Ильского НПЗ

В аварии погибли пять человек

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус, попавший по вине большегруза в массовое ДТП в Северском районе Краснодарского края недалеко от Ильского НПЗ, в результате которого погибли пять человек, перевозил работников этого завода. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона, которая взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП.

"Предварительно установлено, что водитель "Камаза", не выбрав безопасную дистанцию до впереди идущего попутного автомобиля, допустил удар в его правый задний угол, в результате чего микроавтобус Mercedes Sprinter вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. После удара "Камаз" зацепил еще четыре автомобиля, которые получили механические повреждения. В результате столкновения в микроавтобусе, перевозившем работников завода, есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.

Автобус вахтовый, транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю, пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. На место для координации деятельности правоохранительных органов и организации помощи пострадавшим выехало руководство прокуратур Краснодарского края и Северского района.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону сообщалось, что массовое ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса произошло на 52-м км трассы Краснодар - Верхнебаканский в Краснодарском крае в 20:30 мск в среду. По предварительным данным, водитель "Камаза" допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на встречку, где он столкнулся большегрузом. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в массовом ДТП на трассе Краснодар - Верхнебаканская пострадали восемь человек, пять из них погибли.