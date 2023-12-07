На Сейшелах отменили введенный из-за взрыва и наводнения режим ЧП

Президент страны Вавел Рамкалаван сообщил, что магазины могут открыться и движение будет восстановлено везде, кроме промышленной зоны

НАЙРОБИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Сейшельских островов Вавел Рамкалаван объявил о завершении режима чрезвычайного положения. Об этом сообщило агентство Seychelles News Agency.

Ранее Рамкалаван объявил чрезвычайное положение в стране в связи со взрывом на складе и наводнением. Почти 180 человек получили ранения в результате взрыва на складе в промышленной зоне Providence. Глава государства заявил на пресс-конференции о троих погибших в результате разрушений из-за наводнения, вызванного проливными дождями в ряде районов страны. Лидер Сейшельских Островов также уточнил, что введенное чрезвычайное положение действует исключительно на острове Маэ и на другие острова не распространяется.

"На данный момент страна больше не находится в чрезвычайном положении, а это означает, что магазины могут открыться и движение будет восстановлено везде, кроме промышленной зоны", - приводит слова президента агентство.

Глава островного государства также сообщил, что в связи со взрывом 202 человека из пострадавшего района были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в отели и другие временные убежища. Всего в медицинские центры обратились 178 человек с различными травмами, при этом один человек, полицейский, все еще находится в отделении интенсивной терапии, а семеро были госпитализированы.

Кроме того, президент объявил об открытии фонда помощи пострадавшим, куда жители островов и иностранцы могут направить пожертвования. Ведется расследование, добавил он.