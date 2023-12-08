На Камчатке выписали из больницы 11 отравившихся строителей аэропорта

Еще один находится в инфекционном отделении в состоянии средней степени тяжести

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Из больницы с улучшением состояния выписали 11 рабочих, которые отравились в столовой на стройплощадке нового терминала аэропорта на Камчатке.

Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В инфекционном отделении Камчатской краевой детской инфекционной больницы на лечении находились 12 пациентов. После проведения всех лечебных и диагностических мероприятий в удовлетворительном состоянии выписаны 11 пациентов под наблюдение амбулаторной службы. Еще один пациент в состоянии средней тяжести переведен в инфекционное отделение Центра СПИД", - говорится в сообщении.

Ночью 6 декабря более 40 рабочих, занятых на строительстве нового терминала аэропорта города Елизова, госпитализировали из-за пищевого отравления. Предварительная причина - гастроэнтерит.