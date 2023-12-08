Замглавы таможенного управления ФТС Беглова арестовали за взятку в 2 млн рублей

Он получил ее за ускорение процедур таможенного контроля в отношении импортируемых товаров народного потребления

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сумма взятки, по обвинению в получении которой были арестованы заместитель начальника Центрального таможенного управления ФТС Александр Беглов и начальник Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев, составляет 2 млн рублей. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"По данным следствия, Беглов и Алеев в 2022-2023 годах получили взятку в размере 2 млн рублей за ускорение процедур таможенного контроля в отношении импортируемых товаров народного потребления", - сказал он. Посредником выступил Дмитрий Красногрский.

Кроме того, рассказал Бастрыкин, Алеев получил от Артема Бережного при посредничестве Беглова взятку в размере более 800 тыс. рублей за общее покровительство при таможенном оформлении товаров. "Также Беглов получил от своего знакомого денежные средства в сумме $10 тыс. для последующей передачи в качестве взятки должностному лицу таможенных органов, однако не смог это сделать в связи с задержанием", - сказал Бастрыкин.

Беглов и Алеев были арестованы в марте по двум эпизодам ст. 290 УК РФ (получение взятки). Также по этому делу были арестованы бизнесмены Дмитрий Красногорский и Артем Бережной. Бережной обвиняется в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), Красногорский - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.