В МЧС назвали причину пожара в жилом доме в Сыктывкаре

По данным ведомства, возгорание произошло из-за нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования

СЫКТЫВКАР, 11 декабря. /ТАСС/. Причиной пожара в восьмиэтажном жилом доме в Эжвинском районе Сыктывкара стало нарушение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

"Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении.

Пожар произошел вечером 10 декабря в многоэтажном панельном одноподъездном доме на 212 квартир, бывшем общежитии. Возгорание началось в 21:30 мск с квартиры на пятом этаже, затем огонь перекинулся на балконы с пятого по восьмой этаж. В полночь возгорание локализовали на площади 170 кв. м, в 04:18 мск пожар был ликвидирован на площади 445 кв. м. Огнем повреждены более 10 квартир. Пункт временного размещения развернули в местном дворце культуры бумажников, в нем расположились 50 человек, они обеспечены горячим питанием. Остальные разместились у родственников и знакомых, отметили в ГУ МЧС.

По уточненным данным МЧС, сотрудники газодымозащитной службы спасли 35 человек. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. В результате пожара травмы получили два человека, они госпитализированы в республиканскую больницу с отравлением угарным газом, один находится в реанимации, сообщили в Минздраве региона. Следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило, что количество пострадавших в результате пожара увеличилось до трех. "В результате пожара несколько человек обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в следственном управлении, двое госпитализированы с отравлением угарным газом, один - в шоковом состоянии. Несколько человек обратились за медпомощью на месте.

Жителям предоставят помещения в маневренном фонде. Ремонтная бригада эжвинского МУП "Жилкомхоз" готова выйти на объект для проведения работ по сохранению теплового контура здания, все материалы подготовлены. Налажено взаимодействие с органами правопорядка по обеспечению сохранности имущества в пострадавших квартирах, сообщал мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара организовала проверку в связи с произошедшим. Проводит проверку и следственное управление СК РФ по региону.