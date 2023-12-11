Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета во Внуково с опасным грузом

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что на борту самолета был груз для онкологической больницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair не совершал аварийной посадки в аэропорту Внуково (Москва), на борту у него был груз для онкологической больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва - Ханты-Мансийск. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру. Перевозка груза официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа", - сказано в сообщении.

При этом, по данным Уральской транспортной прокуратуры самолет Utair, следовавший из московского аэропорта Внуково в Ханты-Мансийск, вернулся в пункт вылета из-за замечания командира судна по механизации крыла, посадка прошла штатно, пострадавших нет. После замены борта пассажиры были доставлены в Ханты-Мансийск в 08:08 минут - с опозданием на три часа.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что рейс авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Москва - Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами весом 19 кг на борту, аварийно сел в аэропорту Внуково. По данным в публикациях, самолет с 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси.