Попавший в ДТП в Забайкалье минивэн выполнял рейс междугороднего такси

СК возбудил дело

ЧИТА, 12 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Nissan Serena, попавший в ДТП в Забайкальском крае, в котором погиб один человек и пострадали еще семеро, выполнял рейс междугороднего такси. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"По версии следствия, 12 декабря 2023 года водитель микроавтобуса, осуществляя перевозку пассажиров и багажа за плату, двигаясь по автомобильной дороге сообщением Могойтуй - Сретенск - Олочи, проходящей по территории Шилкинского района Забайкальского края, не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на проезжей части автомобильной дороги полуприцепом автомобиля марки "Камаз", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Специалисты уже осмотрели место происшествия и допросили участников ДТП. Запрошены документы в медицинских учреждениях, назначены необходимые судебные экспертизы. Сотрудники следственного управления СК проверят наличие разрешения на оказание услуг по перевозке пассажиров. Выясняются все обстоятельства аварии.