В Новосибирской области возбудили дело после издевательства подростков над пенсионеркой

По данным следствия, несовершеннолетние угрожали женщине применением насилия и похитили находящиеся дома деньги

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после издевательства двух подростков над пенсионеркой в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении пожилой женщины", - рассказали в ведомстве. По данным следствия, подростки угрожали женщине применением насилия и похитили находящиеся дома деньги.

В областной прокуратуре добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры. Уголовное дело возбуждено Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц).

Ранее в ГУ МВД по региону ТАСС сообщили, что полицейские установили личности подростков, которые забрались в дом к 82-летней пожилой женщине и издевались над ней, записывая происходящее на видео. Юношей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. В СМИ распространилось видео, где молодые люди 13 и 14 лет издеваются над пенсионеркой. По данным изданий, они неоднократно приходили к пожилой женщине домой, требовали деньги, угрожали, оскорбляли и обыскивали жилище.