В ДНР морпеха ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению за расстрел беженцев

В суде установили, что в период с 15 по 30 марта 2022 года Алексей Гребенкин с сослуживцами на боевой позиции на территории предприятия "Азовинтекс" в Мариуполе расстреляли из автоматов и пулеметов четыре гражданских автомобиля с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках дверей, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гребенкин приговорен в Донецкой Народной Республике (ДНР) к пожизненному сроку за расстрел автомобилей с беженцами в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд в Донецке заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего младшего инспектора комендантского отделения морской охраны государственной пограничной службы Украины Алексея Гребенкина, расстрелявшего четыре гражданских автомобиля с мирными гражданами Мариуполя", - сообщили в пресс-службе.

В суде установлено, что в период с 15 по 30 марта 2022 года Гребенкин с сослуживцами на боевой позиции на территории предприятия "Азовинтекс" в Мариуполе расстреляли из автоматов и пулеметов четыре гражданских автомобиля с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках дверей, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела трое мужчин скончались на месте преступления, одному удалось спастись.

Гребенкин признан виновным по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).