Прекращение гражданства РФ и подрыв машины в Белгородской области. Главное за 13 декабря

Прекращение гражданства РФ за преступления

Суд в Москве впервые вынес решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления после того, как 26 октября приняли новый закон. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что двоих граждан, получивших паспорта РФ, привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Их российские паспорта изъяли.

Подрыв машины на мине в Белгородской области

В Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, трое получили ранения. Он также сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмена визовых льгот некоторым категориям европейцев

Госдума отменила визовые льготы для некоторых категорий граждан стран Европы. Изменения касаются закона, который приостанавливает действие отдельных положений шести международных договоров РФ - с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией. Также стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300.

Обнуление пошлин на импорт яиц

Правительство России поддержало тарифную льготу на ввоз куриных яиц на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук с 1 января по 30 июня 2024 года. Поставки с нулевой пошлиной могут осуществляться из дружественных стран. После этого глава совета правления Центрального союза производителей яиц Турции Ибрахим Афйон сообщил, что три турецкие компании начали экспортировать свою продукцию в Россию. Всего разрешение на поставки получила 21 фирма.

Обмен задержанными военнослужащими между Баку и Ереваном

Азербайджан и Армения совершили обмен задержанными в разные периоды военнослужащими. По информации Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, армянской стороне передали 31 военнослужащего. Ереван обменял на них двоих азербайджанских военных. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил эту информацию.