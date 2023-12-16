В ЛНР из-за непогоды без электричества остаются 49 объектов здравоохранения

Кроме того, обесточены более 90 школ и 50 детских садиков

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. 49 объектов здравоохранения, среди которых 11 больниц, в ЛНР обесточены из-за обледенения линий электропередачи. Об этом сообщает правительство Луганской Народной Республики в официальной Telegram-канале.

"Без света по всей республике 49 объектов здравоохранения, из них 11 больниц. Обесточено более 90 школ и 50 детских садиков. <...> В данный момент без энергоснабжения находятся порядка 162 тыс. абонентов или около 253 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, восстановлена подача электроэнергии 228 тыс. абонентов. "Энергетики из-за непогоды столкнулись с колоссальным фронтом работ. Обледенение линий электропередачи достигает 6-7 см. Повалены столбы и оборваны провода. Работа по ликвидации аварийной ситуации проходит в круглосуточном режиме", - отметили в правительстве ЛНР.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что на 06:00 мск из-за непогоды без электричества оставались 89 тыс. человек в Ростовской области, 233 тыс. человек в ДНР и 253 тыс. человек в ЛНР.