В Донецке непогода привела к остановке 27 котельных

Всего на территории региона без света остаются 233 тыс. человек

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. В Донецке 27 котельных остановлены из-за отсутствия электроэнергии в результате непогоды. Об этом сообщил мэр городе Алексей Кулемзин.

"По информации государственного предприятия "Донбасстеплоэнерго" на 08:00 мск 16 декабря, в городе Донецке по причине отсутствия электроэнергии из-за сложных погодных условий остановлены 27 котельных", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что по состоянию на 06:00 мск из-за непогоды без электричества остаются 89 тыс. человек в Ростовской области, 233 тыс. человек в Донецкой Народной Республике и 253 тыс. человек в Луганской Народной Республике.