16 декабря, 09:18
Военная операция на Украине

Поселок Краснооктябрьский в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

ТАСС, 16 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области, пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль, написал губернатор региона Роман Старовойт.

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"Поселок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь", - написал он.

Ранее Старовойт сообщил, что ночью беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, обошлось без пострадавших, но в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева повреждена компрессорная станция, в селе Крупец Дмитриевского района три прилета, из-за чего в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. В Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОК, в настоящее время подача электричества восстановлена. 

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Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине