16 декабря, 15:26,
обновлено 16 декабря, 15:35
Военная операция на Украине

В Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два человека

Их госпитализировали

ТАСС, 16 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области, снаряд попал в жилой дом, два человека ранены. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь", - написал он.

Старовойт добавил, что жизни раненых ничего не угрожает, власти помогут отремонтировать домовладение, получившее серьезные повреждения. 

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Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине