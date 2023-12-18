В Петербурге задержали двух подростков, повредивших двери квартир родственников военкоров

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, устанавливается, от кого они получили задание совершить противоправные действия

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих подростков, которые заблокировали монтажной пеной двери квартир родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей. Сейчас они доставлены в отдел полиции для разбирательства", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что сейчас устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, заявление о том, что неизвестные запенили входную дверь в межквартирный холл в многоквартирном доме в Приморском районе, поступило в ведомство вечером 17 декабря. Сапоньков в Telegram-канале подтвердил факт инцидента и отметил, что изначально на его вызов полиция приехать отказалась, однако позже они прибыли на место происшествия. Аналогичный инцидент произошел по адресу, по которому ранее проживал военкор Дмитрий Стешин.

По фактам произошедшего возбудили уголовные дела по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Расследование их находится на контроле начальника петербургского главка полиции Романа Плугина.