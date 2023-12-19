Тайвань выразил готовность оказать помощь КНР в связи с землетрясением

По последним данным, число погибших возросло по меньшей мере до 116 человек

ГОНКОНГ, 19 декабря. /ТАСС/. Офис главы администрации Тайваня Цай Инвэнь выразил готовность оказать помощь правительству материкового Китая в поисково-спасательной операции в связи с землетрясением в провинциях Ганьсу и Цинхай. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

"Если помощь Тайваня понадобится, соответствующие ведомства готовы своевременно оказать ее", - приводит агентство слова официального представителя главы администрации Тайваня Чэнь Цзяжэня.

Несколько подземных толчков магнитудой до 6,2 были зафиксированы в поселке Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу в 23:59 понедельника по пекинскому времени (18:59 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший.

По последним данным, число погибших возросло по меньшей мере до 116 человек. В поисково-спасательной операции участвуют свыше 1,5 тыс. представителей экстренных служб.